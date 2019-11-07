МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предлагает создать Фонд развития региональных проектов с участием федерального бюджета. Об этом сообщил в авторской колонке порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"РФПИ осознает, что не все регионы могут активно работать по своей части нацпроектов без инструментов государственной поддержки. Поэтому мы выступили с инициативой создания Фонда развития региональных проектов. Механизм фонда с участием федерального бюджета будет помогать реализовывать значимые долгосрочные проекты в регионах (от 10 лет) при отсутствии фактических механизмов их поддержки в региональных бюджетах (из-за их трехлетнего горизонта)", - рассказал Дмитриев.

При этом фонд предлагает создать на базе фонда специальный фильтр инвестиционных проектов. Он позволит "при отборе, структурировании и реализации проектов отобрать наиболее достойные из них и обеспечить возврат средств в федеральный бюджет в объеме, значительно превышающем размер государственного софинансирования", убежден глава РФПИ.