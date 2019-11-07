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Более 3 тыс. медработников Приморья прошли обучение в рамках нацпроекта с начала года

Медперсонал повысил профессиональные навыки по направлениям: сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, оказание медпомощи детям, а также уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. медбратьев и медсестер Приморского края прошли профессиональную подготовку в рамках нацпроекта "Здравоохранение" с начала 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

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"Первые курсы стартуют в январе и продолжаются в течение всего года. Обучение проходит в рамках серии бюджетных сертификационных циклов, направленных на совершенствование профессиональных знаний и навыков специалистов. Срок обучения среднего медицинского персонала составляет от одного до трех месяцев", - говорится в сообщении.

Медицинский персонал больниц обучали по нескольким направлениям, среди которых борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, оказание медпомощи детям, а также уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В этом году также задействовали вариант дистанционного обучения специалистов.

"В прошлом году усовершенствовать свои знания и навыки смогли 692 средних медицинских работника. В этом году программа, направленная на поддержку кадрового потенциала здравоохранения региона, будет продолжена", - уточнили в пресс-службе.

Повышение квалификации медицинских работников в крае проходит также по рассчитанной до 2021 года региональной программе "Развитие здравоохранения Приморского края".

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию в стране планируется направить 1,73 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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