Песков: нацпроект "Демография" призван переломить тренд на снижение численности населения

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Изменить тенденцию на снижение численности населения в России призван национальный проект "Демография". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выводы Счетной палаты в части демографии.

Представитель Кремля отметил, что негативные тенденции в этой сфере были известны достаточно давно и связаны с совпадением последствий спада рождаемости в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, а также в начале 1990-х годов. "Мы действительно находимся в так называемой демографической яме", - сказал он. По словам Пескова, для преодоления этой и других негативных тенденций были разработаны национальные проекты. "Один из них, достаточно крупный, посвящен именно вопросам демографии", - сказал представитель Кремля.

Ранее Счетная палата РФ усомнилась в достижении национальной цели, поставленной в майском указе президента РФ Владимира Путина, по обеспечению устойчивого естественного роста населения. "Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - говорится в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года. В документе уточняется, что численность постоянного населения России по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в январе-августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек.