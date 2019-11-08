Велопешеходный маршрут появится в Южно-Сахалинске по просьбе горожан

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Создание велопешеходного маршрута, который свяжет основные зеленые зоны, достопримечательности и туристические объекты, вошло в программу развития Южно-Сахалинска. Желание иметь такой маршрут выразили местные жители на интернет-платформе "Чего хочет Сахалин", запущенной в рамках соглашения в сфере формирования комфортной городской среды, сообщил ТАСС представитель мэрии.

В конце апреля глава государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов посетил Сахалин и заявил местным журналистам, что Внешэкономбанк готов выдать области кредит на реализацию проектов в Южно-Сахалинске и Корсакове, при этом суммы не назывались. В тот же месяц фонд ДОМ.РФ, правительство региона и консалтинговая компания КБ "Стрелка" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования комфортной городской среды, в рамках которого появится программа комплексного развития Южно-Сахалинска и агломерации. На этой неделе в интернете была запущена специальная онлайн-площадка, где горожане получили возможность присылать свои пожелания, предложения и мнения по будущей программе.

"Интернет-площадка запущена и работает. Все присланные инициативы будут рассмотрены специальной группой, в состав которой планируется включить специалистов БК "Стрелка", представителей власти, местных и федеральных экспертов <...> Что касается велопешеходного туристического маршрута, в ближайшее время мы приступим к реализации этого проекта", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что вся работа в рамках соглашения ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Планируется, что велопешеходный маршрут будет проходить через городской парк, ботанический сад и реку Еланька. По мнению властей, в будущем новой маршрутной зоной могут заинтересоваться представители малого бизнеса.

Жители Южно-Сахалинска активно пользуются предоставленной возможностью отсылать свои предложения. За несколько дней работы интернет-платформы поступило около 70 сообщений. Помимо велоинфраструктуры, горожане просят включить в программу создание мусороперерабатывающего предприятия, большего количества кафе быстрого питания, дополнительных экипажей ДПС, пункты приема батареек, пластика и макулатуры, магазинов фиксированных цен и даже собственного водоема с водными горками и пляжем.

На отправку предложений и мнений южносахалинцам дали 45 дней. Всего программа развития города будет касаться 37 направлений: дороги, общественный транспорт, зеленые пространства, услуги и сервисы, образование, спорт и другое.

О благоустройстве в России

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.

В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. Общий объем финансирования федерального проекта по стране из всех источников составит 287,9 млрд рублей.