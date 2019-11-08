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Минкомсвязь подготовила перечень интернет-ресурсов для перевода в гособлако

В список входят информационные ресурсы Федеральной таможенной службы, Фонда социального страхования, Минтруда, Минюста, Росархива, Роимущества, Ростехнадзора и Государственной фельдъегерской службы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ подготовила перечень информационных систем и ресурсов, подлежащих переводу в государственную единую облачную платформу (так называемое гособлако). Об этом говорится в приказе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

В список входят информационные ресурсы Федеральной таможенной службы, Фонда социального страхования, Минтруда, Минюста, Росархива, Роимущества, Ростехнадзора и Государственной фельдъегерской службы.

В сентябре правительство РФ утвердило концепцию создания Государственной единой облачной платформы (ГЕОП), которая предусматривает поэтапный перевод в ГЕОП информационных систем органов государственной власти и местного самоуправления.

Гособлако должно объединить информационные системы органов власти РФ, что, по замыслу правительства, позволит повысить эффективность их использования. Концепция была разработана Минкомсвязью РФ в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура", входящего в нацпроект "Цифровая экономика".

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