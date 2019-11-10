Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, говорится в сообщении пресс-службы главы правительства

"Участники заседания обсудят вопросы реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сообщили в пресс-службе. Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ. Запланированы прямые включения из регионов.

В мероприятии примут участие вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель Аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, руководители ведомств.

"Международная кооперация и экспорт"

Исполнение планов по увеличению объемов несырьевого экспорта из РФ в 2019 году вызвало вопросы у Счетной палаты. По оценке экспертов ведомства, оно осуществляется напряженно и подвержено влиянию ряда внешних факторов. Счетная палата отмечает, что зафиксировала отклонения по восьми показателям и целям нацпроекта из девяти, соответствует планам только показатель объема экспорта транспортных услуг. Степень достижения показателей нацпроекта составляет от 43% до 62%.

При этом задача поставлена амбициозная - к 2024 году удвоить объемы несырьевого экспорта. В качестве причин, почему процесс идет медленно, в правительстве склонны выделять ценовую конъюнктуру, ограничения в торговле, которые существуют в мировой экономике и касаются России. Все российские ключевые экспортные отрасли - металлы, лесопромышленный комплекс и химическая отрасль, находятся в этом году в зоне низких цен и "конъюнктурный фактор сильно давит" на них, считает глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев. Тем не менее, во втором полугодии экспорт вернулся к положительной динамике, рост показали такие отрасли, как легкая промышленность, рыбопромысловый комплекс и другие, отметил он.

Правительство по мере возможности принимает меры, которые должны стимулировать экспортные возможности. В частности, стоит упомянуть о системе заключения соглашений с экспортерами, в рамках которой государство оказывает поддержку в удешевлении кредитных ресурсов для экспортеров. Кроме того государство помогает в решении логистических проблем и снижении издержек при экспорте продукции.

"Производительность труда и поддержка занятости"

Счетная палата обозначила вопросы и в отношении предприятий нацпроекта по производительности, которые по мнению аналитиков ведомства, не активно пользуются мерами поддержки, предусмотренными нацпроектом. В частности, был одобрен только один льготный кредит по ставке 1% по линии Фонда развития промышленности (ФРП).

В Счетной палате обратили внимание на необходимость принятия дополнительных мер по достижению показателя национального проекта по количеству средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся мерами поддержки в рамках национального проекта. На 1 июля 2019 года подписан только один договор между ФРП и ООО НПП "Тасма" (Республика Татарстан) на сумму 80,5 млн рублей. До конца 2019 года мерами поддержки в рамках национального проекта должны воспользоваться 60 предприятий.

Обеспокоенность Счетной палаты также вызвало количество предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (по состоянию на 1 октября показатель исполнен только на 38%), количество обученных сотрудников предприятий под региональным управлением (по состоянию на 1 октября показатель исполнен лишь на 42%).

В целом, кассовое исполнение нацпроекта на 1 октября 2019 года составило 38,8%. Связывается это с поздним утверждением правил и заключением соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов и субсидий юридическим лицам, распределением иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ (в апреле 2019 года), проведением конкурсных процедур в целях заключения государственных контрактов (с мая 2019 года).

При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и Минпромторгу подготовить предложения о включении в указанный нацпроект мероприятий по автоматизации производства и робототехнике.

"Малое и среднее предпринимательство"

Согласно данным оперативного анализа Счетной палаты, расходы федерального бюджета на нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" исполнены на 55,7% по итогам девяти месяцев 2019 года. По уровню исполнения данный нацпроект находится на восьмом месте из тринадцати, что является средним показателем.

При этом, одной из задач указанного нацпроекта является расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Для достижения этой цели

Минэкономразвития намерено с 2020 года ввести программу кредитования бизнеса без залога по ставке 9,95% на срок до пяти лет.