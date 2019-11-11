Нацпроект позволит 2 тыс. семей Бурятии продолжить получать выплату на первого ребенка

УЛАН-УДЭ, 11 ноября. /ТАСС/. Благодаря национальному проекту "Демография" более 2 тыс. семей в Бурятии продолжат получать ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Об этом сообщила в понедельник журналистам председатель комитета социальных гарантий регионального министерства социальной защиты населения Оксана Емельяненко.

Федеральный закон о ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка действует с 2018 года. Это поддержка для тех семей, у которых среднедушевой доход менее полуторной величины регионального прожиточного минимума, в настоящее время право на выплату есть до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.

"С 1 января 2020 года в рамках нацпроекта "Демография" изменяется условия предоставления выплаты и ее размер. Во-первых, получать эту выплату можно будет до достижения ребенком трех лет, во-вторых, среднедушевой доход семьи для назначения выплаты вырастет до двух величин прожиточного минимума. То есть данную выплату смогут получить большее количество семей, в том числе более 2 тыс. семей, у которых право утрачено в связи с исполнением ребенку полутора лет - они получат право обратиться за назначением выплаты и получать ее до достижения ребенком трех лет", - сообщила Емельяненко.

Размер среднедушевого дохода семьи при этом должен быть меньше 24 тыс. рулей.

Всего в Бурятии право на выплату есть у 4,7 тыс. семей. В 2019 году таким семьям было выплачено в общей сложности свыше 400 млн рублей. Размер выплаты в 2020 году увеличится и составит 12 065 рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.