Скворцова спрогнозировала повышение заболеваемости гриппом в конце декабря

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Повышение заболеваемости гриппом прогнозируется на конец декабря, сообщила в понедельник министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем докладе на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Ожидается прогнозно, что повышение заболеваемости придет в декабре, ближе к концу декабря, и будет иметь среднюю интенсивность", - сказала она.

Министр отметила, что весь необходимый объем детской вакцины от гриппа уже поставлен в регионы, а также 83,5% от объема взрослой вакцины. "Полностью - в 66 регионов, и остатки будут поставлены в течение текущей недели, до 15 ноября, включая первую партию квадривалентной вакцины", - уточнила Скворцова.

По ее словам, новой вакциной, содержащей штаммы четырех вирусов гриппа, в этом году будут привиты россияне из групп риска. В целом, добавила министр, охват вакцинацией против гриппа вырос в 2,5 раза с 2006 года, что позволило снизить заболеваемость гриппом более чем в 13 раз и существенно сократить число осложнений.

Скворцова отметила, что во всех регионах имеется двухнедельный несгораемый запас всех лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. "Готовность в регионах полная, - сказала она, уточнив, что в настоящее время уровень заболеваемости "многократно ниже" эпидемического порога. - Мобилизовано 100 тыс. коек инфекционных, проверены все реанимационные отделения в инфекционных стационарах".

Министр подчеркнула, что реализованы все необходимые мероприятия для того, чтобы ситуация не вышла за пределы обычной сезонной. "Под контролем держим ситуацию", - добавила она.

Привики от гриппа

Более 55 млн россиян уже привились бесплатно вакцинами от гриппа, закупленными за счет государственных средств, еще более 4,3 млн человек привились от гриппа за счет средств работодателя, сообщила Скворцова.

"На 8 ноября привиты уже более 55 млн человек, это более 38% населения. В том числе [привиты] более 16 млн детей и 189 тыс. беременных женщин", - сказала она, отметив, что на сегодняшний день в регионы поставлен весь объем детской вакцины и 83,5% взрослой. Оставшийся объем будет поставлен до 15 ноября.

По словам Скворцовой, работодатели также активно участвуют в кампании по вакцинации. "Активно принимают участие работодатели в прививочной кампании, и уже более 4,3 млн человек они привили за счет собственных средств", - уточнила министр.