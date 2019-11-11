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В Чебоксарах планируют отремонтировать 12 автомобильных дорог по нацпроекту в 2020 году

В 2019 году в рамках нацпроекта в Чебоксарах заменили 20 км асфальта на 19 участках дорог

ЧЕБОКСАРЫ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Чебоксар планируют отремонтировать 12 автомобильных дорог в городе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В 2020 году в столице Чувашии планируется ремонт 12 участков городских дорог, среди которых улицы Тукташа, Композиторов Воробьевых, Ильбекова, Игнатьева, Кооперативная, Яноушека, а также проспекты Ленина, Никольского, Вурнарского шоссе и других", - говорится в сообщении.

В 2019 году в рамках нацпроекта в Чебоксарах заменили 20 км асфальта на 19 участках дорог. По словам главы администрации города Алексея Ладыкова, которые приводятся в сообщении, ремонт дорог выполняется с применением современных технологий, за качеством работы следят технические специалисты и инициативная группа граждан.

"Наша задача в текущем году - качественно довести до конца ремонт дорог, запустить движение на проспекте И. Яковлева, завершить проектирование на будущий год, объявить конкурсные процедуры", - уточнил Ладыков.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" предусматривает, что к 2025 году стандартам качества будут соответствовать более 50% региональных и 85% городских дорог. Кроме того, нацпроект предполагает ликвидацию мест концентрации ДТП, внедрение интеллектуальных систем управления движением и усиление контроля за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Общий бюджет нацпроекта - около 4,8 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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