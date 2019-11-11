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Дополнительные 500 млн рублей направят на строительство дороги в обход Тольятти

Дорога Тольятти - Ягодное будет иметь протяженность 7,66 км

САМАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Самарская область получит дополнительно 1,7 млрд рублей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Деньги направят на развитие дорог самарско-тольяттинской агломерации, в том числе на строительство трассы в составе транспортного коридора Европа - Западный Китай. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"500 млн рублей предусмотрены на продолжение реконструкции автомобильной дороги Тольятти - Ягодное в Ставропольском районе протяженностью 7,66 км. Планируется увязка трассы с международным транспортным маршрутом Европа - Западный Китай, а именно обходом города Тольятти", - говорится в сообщении.

Всего правительство РФ дополнительно распределило регионам в рамках нацпроекта 14,7 млрд рублей. Самарская область получит 1,7 млрд рублей. Из этих средств 500 млн рублей направят на строительство дорог, которые будут прилегать к транспортному коридору Европа - Западный Китай. Строительство самой магистрали в составе коридора планируется начать до конца текущего года.

Также 1 млрд рублей будет направлен на строительство Фрунзенского моста через реку Самара, который призван улучшить транспортную доступность жилых районов Волгарь и Южный город. Открыть движение по мосту планируется до конца текущего года, сейчас возводятся транспортные развязки. На выделенные средства планируется построить дорогу протяженность 7,8 км с выходом на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана.

Оставшиеся средства направят на реконструкцию и капитальный ремонт мостов в Красноярском, Богатовском и Кинель-Черкасском районах.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна возрасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСамарская область
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