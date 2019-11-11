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Ученые Челябинска создадут "умное освещение" и систему контроля за пробками для региона

В общей сложности, на оба проекта планируют потратить 100 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) в рамках работы в Уральском научно-образовательном центре (НОЦ) реализует проекты для "Умного города". В частности, создадут платформу для управления дорожным трафиком и "умное освещение" улиц. Об этом сообщил на стратегической сессии "Механизмы управления Уральским межрегиональным НОЦ" проректор по научной работе ЮУрГУ Александр Дьяконов.

Соглашение о создании НОЦ при участии Свердловской, Курганской и Челябинской областей было подписано в июле на Международной промышленной выставке "Иннопром". К нему уже присоединились УрФУ, Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный горный университет (Екатеринбург), Южно-Уральский госуниверситет (Челябинск) и Курганский госуниверситет.

"Есть ряд проектов, которые связаны с интеллектуальной системой "Умный город". Это около семи-восьми проектов, которые можно объединить одним названием "Умный город" и представлять, как один крупный проект, в рамках которого сейчас ведутся работы", - сказал Дьяконов.

В презентации проректора уточняется, что в рамках "Умного города" вуз создаст интеллектуальную систему освещения. Бюджет проекта составляет 40 млн рублей. Она поможет снизить потребление электроэнергии в городах Челябинской области. Также специалисты вуза займутся разработкой цифровой платформы по мониторингу, прогнозированию и управлению дорожным трафиком на основе применения искусственного интеллекта. Бюджет проекта составляет 60 млн рублей.

НОЦ создан в соответствии с федеральным проектом "Развитие научной и научно-производственной кооперации" нацпроекта "Наука", который предусматривает появление в России в течение шестилетнего периода 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Подписи под соглашением также поставили директоры институтов физики металлов, органического синтеза, математики и механики и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН. Среди индустриальных партнеров первыми к НОЦ присоединились компании "Группа Синара", "ИРМ", "НПО автоматики" и АНО "ЮУПК".

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РоссияЧелябинская область
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