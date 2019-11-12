Бурятия отремонтирует 39 школ и детсадов до 2021 года благодаря дальневосточной субсидии

УЛАН-УДЭ, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 учреждений образования будет отремонтировано в Бурятии до 2021 года за счет средств единой дальневосточной субсидии, сообщили во вторник ТАСС в республиканском министерстве образования и науки.

"На ремонт школ, детских садов, техникумов в республике из средств дальневосточной субсидии направлено более 465 млн рублей. Это деньги на ремонт 39 школ и детских садов, а также техникумов, общежитий средних профессиональных учреждений, котельных", - сказали в министерстве.

Ремонтные работы уже завершены на 24 объектах, в том числе в отделанных районах и на севере республики - в Муйском, Тункинском, Закаменском районах. В городе Северобайкальске отремонтирована средняя школа № 11, в городе Гусиноозерск - учебный корпус энергетического техникума, в Цакирской школе-интернате в Закаменском районе обновлены котельная и теплотрасса. "К детскому саду "Витимок" в селе Романовка Баунтовского эвенкийского района до конца года будет возведен пристрой", - добавили в министерстве.

По данным министерства экономики Бурятии, всего в период с 2019 года по 2021 год на средства единой дальневосточной субсидии в размере 6,7 млрд рублей запланировано провести 98 мероприятий. Большая часть средств направлена на строительные и ремонтные работы в сфере здравоохранения и образования, на приобретение нового оборудования в школы, детсады, техникумы и медучреждения в городе Улан-Удэ и районах Бурятии.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа (СФО) в Дальневосточный (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.