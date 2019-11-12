На ремонт восьми сельских ДК в Волгоградской области в 2020 году направят 160 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Волгоградские власти намерены направить в 2020 году на ремонт восьми районных домов культуры (ДК) 160 млн рублей - по 20 млн на каждый, сообщил глава региона Андрей Бочаров на заседании Совета муниципальных образований области.

"В 2019 году семь районных учреждений [культуры] уже получили областные гранты по 20 млн рублей каждый на ремонт и приобретение сценического оборудования. В бюджете на 2020 год предусмотрено восемь аналогичных грантов, всего за три года финансирование получат еще 22 районных ДК", - сказал губернатор.

Он добавил, что программа модернизации районных домов культуры, которую планируют реализовать в течение трех лет, "даст дополнительный импульс для развития территорий". "По объектам культуры предстоит разработать отдельную программу", - уточнил Бочаров.

Ранее в интервью ТАСС заместитель губернатора Владимир Попков отмечал, что, кроме ремонта и модернизации районных ДК, в 2020 году по национальному проекту "Культура" будут закуплены семь современных автоклубов, столько же в 2021 и четыре автоклуба в 2022 году. По его мнению, эти 18 современных автоклубов на разной базе - от "Газелей" до "Фордов" и "Мерседесов", позволят закрыть потребность в стационарных клубах в отдаленных малонаселенных пунктах региона.

Всего на финансирование различных программ в Волгоградской области в рамках нацпроекта "Культура" в 2019-2024 годах будет направлено около 3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.