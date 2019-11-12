Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На ремонт восьми сельских ДК в Волгоградской области в 2020 году направят 160 млн рублей

Программа модернизации районных домов культуры, которую планируют реализовать в течение трех лет

ВОЛГОГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Волгоградские власти намерены направить в 2020 году на ремонт восьми районных домов культуры (ДК) 160 млн рублей - по 20 млн на каждый, сообщил глава региона Андрей Бочаров на заседании Совета муниципальных образований области.

"В 2019 году семь районных учреждений [культуры] уже получили областные гранты по 20 млн рублей каждый на ремонт и приобретение сценического оборудования. В бюджете на 2020 год предусмотрено восемь аналогичных грантов, всего за три года финансирование получат еще 22 районных ДК", - сказал губернатор.

Он добавил, что программа модернизации районных домов культуры, которую планируют реализовать в течение трех лет, "даст дополнительный импульс для развития территорий". "По объектам культуры предстоит разработать отдельную программу", - уточнил Бочаров.

Ранее в интервью ТАСС заместитель губернатора Владимир Попков отмечал, что, кроме ремонта и модернизации районных ДК, в 2020 году по национальному проекту "Культура" будут закуплены семь современных автоклубов, столько же в 2021 и четыре автоклуба в 2022 году. По его мнению, эти 18 современных автоклубов на разной базе - от "Газелей" до "Фордов" и "Мерседесов", позволят закрыть потребность в стационарных клубах в отдаленных малонаселенных пунктах региона.

Всего на финансирование различных программ в Волгоградской области в рамках нацпроекта "Культура" в 2019-2024 годах будет направлено около 3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Медведев посетил центр вирусологии и биотехнологии в Кольцово
Во вторник премьер начал двухдневную рабочую поездку по Сибири
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС