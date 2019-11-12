Изменения в ЕГЭ и отмена экзаменов. Родители школьников пообщались с главой Рособрнадзора

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во вторник провел в Москве Всероссийскую встречу с родителями школьников. В частности, они обсудили, какие изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) ждут выпускников, к чему готовиться девятиклассникам, можно ли сдавать экзамены онлайн, а также возможность отказа от тестов и проверок в школах.

О том, что больше всего волнует родителей школьников, узнавал корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Иностранный язык - на экзамен

Встреча главы Рособрнадзора с родителями прошла уже в пятый раз. Участие в ней приняли родители школьников Москвы и Подмосковья, в их числе были актеры Максим Коновалов и Нелли Уварова, музыкальный продюсер Татьяна Тур, телеведущая Лика Длугач. По телемосту к беседе также подключились родители из Тюменской, Иркутской областей и Адыгеи. В пресс-службе ведомства пояснили, что представители именно этих регионов активнее всего присылали свои вопросы на портал Рособрнадзора, поэтому и получили возможность задать некоторые из их напрямую.

Как рассказала модератор встречи, телеведущая Ирина Юдина, известная как Аврора, чаще всего родителей интересовало, в каком году экзамены по иностранному языку станут обязательными для старшеклассников. По словам Кравцова, в девятом классе при сдаче Обязательного госэкзамена (ОГЭ) пока таких нововведений не планируется, сохранится действующая модель: два обязательных экзамена - русский и математика, а также два - по выбору, среди которых может быть и иностранный язык.

"Что касается ЕГЭ, то, действительно, [в связи] с утвержденными министерством [просвещения] стандартами планируется в 2022 году введение обязательного иностранного языка в едином государственном экзамене", - добавил Кравцов.

При этом, отметил он, речь идет не только об английском языке. Сдавать ЕГЭ ученик сможет и по немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Демоверсия экзамена уже разработана и состоит из устной и письменной части. Причем, как и на экзамене по математике, у выпускников будет возможность выбрать из двух уровней сложности: базового и профильного.

ЕГЭ онлайн

Среди часто задаваемых был и вопрос о переходе к проведению экзамена в онлайн-формате. Так, родителей выпускников из Тюменской области интересовало, смогут ли их дети сдать ЕГЭ по интернету, находясь в своей школе. По словам Кравцова, первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в 2020 году - появится компьютерный экзамен по информатике. По остальным предметам вопрос сдачи ЕГЭ в сети только прорабатывается, и в ближайшие три года рано говорить о каких-то существенных изменениях, добавил глава ведомства.

"Я не думаю, что это [сдача ЕГЭ онлайн] будет в следующем году или через учебный год, потому что это большая, ответственная работа. <…> Это требует определенной технической и технологической подготовки. Требует, самое главное, выверенных заданий, потому что сегодня задания ЕГЭ готовит огромный коллектив разработчиков, педагогов, методистов, ученых. <…> Если мы поймем вместе с региональными министерствами, что мы готовы к введению экзамена в онлайн-режиме, то, наверное, мы эту технологию реализуем", - сказал Кравцов.

По его словам, главный вопрос в этой ситуации заключается даже не в том, перейдет ли система сдачи экзамена в электронный формат, за которым все же будущее, а в том, удастся ли обеспечить качество подготовки заданий и оценки их выполнения.

Оценка - это градусник

В разговоре об экзаменах родители не обошли стороной и заявления главы Сбербанка Германа Грефа, который предложил и вовсе их отменить. По мнению Кравцова, отказаться от экзаменов в школах можно, но только в том случае, если будет придумана какая-то альтернатива оценивания качества знаний учеников и работы педагогов.

"Можно, конечно, отменить экзамены. Вопрос, что после этого произойдет. <…> Были школы, которые экзамены отменяют, - это не новая идея. Но качество образования сильно падает в большинстве школ. Качество образования оставалось там, где сильные педагоги все равно проводили оценку, потому что оценка - это обратная связь", - отметил глава Рособрнадзора.

Именно поэтому, считает он, родителям не стоит негативно реагировать на плохие оценки своих детей, ведь это лишь показатель того, что ребенок где-то не доучил, и ситуацию нужно исправить. "С точки зрения педагогики важно всегда поддерживать своего ребенка. <…> Оценка - это как градусник, она показывает уровень освоения предмета. Если где-то тройка и двойка, значит, есть где-то отставание - что-то не усвоил, и надо дать возможность повторить материал, чтобы эти пробелы в знаниях не образовывались", - пояснил Кравцов.

При этом экзамены, по его словам, являются той самой мотивацией и необходимым внешним раздражителем, благодаря которому школьник устраняет пробелы в знаниях.