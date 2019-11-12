Карелия попросила правительство РФ скорректировать ряд целевых показателей 2 нацпроектов

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии направили обращение в правительство РФ с просьбой откорректировать плановые значения нескольких показателей по национальным проектам "Демография" и "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил во вторник на совещании с участием депутатов Заксобрания и членов правительства республики на тему реализации нацпроектов в регионе представитель главы Карелии в республиканском парламенте Юрий Шабанов.

"Ряд показателей имеет риск недостижения плановых значений по объективным причинам. Направлено обращение в правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти о корректировке плановых значений следующих показателей: суммарный коэффициент рождаемости, смертность от болезней системы кровообращения, от инфаркта миокарда, от острого нарушения мозгового кровообращения, численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих школьные образовательные организации, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет нацпроекта "Демография"; объем экспорта услуг, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал Шабанов.

Представитель губернатора не уточнил, с чем связаны трудности в достижения установленных для региона показателей. Шабанов заявил, что причины во всех случаях объективные. Например, в случае с показателем экспорта продукции АПК, а именно вылова рыбы, в противоречие вошли показатель нацпроекта и установленная квота на добычу.

"Квота на вылов рыбы была одна, а показатель выше. Мы не можем сменить квоту. Получается диссонанс. Поэтому направлены все письма, чтобы скорректировать цифру", - отметил он.

В целом по всем проектам к 1 октября выполнено более 60% всех показателей. По трети разработаны еженедельные планы мониторинга. Освоение средств, по данным на 25 октября, составляет 51,6% от плана: максимальное освоение достигнуто по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (80%), самое низкое зафиксировано по нацпроектам "Демография" (40%) и "Образование". По словам главы правительства Карелии Александра Чепика, к концу года все выделенные федеральные средства на реализацию нацпроектов будут освоены.