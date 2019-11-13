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Медведев сообщил, что заседание Госсовета по сельскому хозяйству пройдет в конце года

Премьер-министр признал, что на селе еще достаточно проблем, связанных с обустройством, однако отметил, что есть и позитивные изменения

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал, что в конце года пройдет заседание Госсовета, посвященное теме сельского хозяйства.

"В конце года состоится Государственный совет по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий, так что наше совещание является одним из элементов подготовки Госсовета, включая, естественно, и проработку новых решений, которые могут последовать", - сказал он на совещании, посвященном выполнению мероприятий, направленных на развитие сельских территорий.

Глава правительства напомнил, что 37 млн 300 тыс. человек проживают в деревнях, это практически четверть населения России. По словам Медведева, задача правительства заключается в том, чтобы создать для них нормальные условия жизни. Он признал, что на селе еще достаточно проблем, связанных с обустройством, однако есть и позитивные изменения, появляются спортивные сооружения, места отдыха для детей.

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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