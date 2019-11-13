Медведев поручит проработать вопрос подключения социальных объектов к интернету

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручит Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предусмотреть в нацпрограмме "Цифровая экономика" мероприятия по подключению соцобъектов к интернету. Такое поручение он пообещал дать по итогам совещания, посвященного выполнению мероприятий, направленных на развитие сельских территорий.

"Дам по итогам нашего совещания ряд поручений Минкомсвязи, Министерству цифрового развития, если говорить современным языком, предусмотреть мероприятия по национальной программе "Цифровая экономика" по подключению социальных объектов к сети интернет и, конечно, регулярно проводить анализ качества доступа этих объектов к интернету", - сказал Медведев.