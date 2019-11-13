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В Сахалинской области открыли региональный центр для "серебряных волонтеров"

В нем обустроено рабочее пространство с необходимым оборудованием, где могут собираться добровольцы пенсионного возраста

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Региональный центр "серебряного волонтерства" открылся в среду в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

"Серебряные волонтеры" - добровольцы пенсионного возраста, которые безвозмездно участвуют в решении социальных, культурных, экономических и экологических проблем. Стать "серебряным волонтером" может любой желающий. На Сахалине такие волонтеры - участники проекта "Сахалинское долголетие", пенсионеры в рамках этого проекта могут бесплатно заниматься в спортивных секциях, посещать выставки, концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. Планируется, что в дальнейшем в проект будут привлечены не менее 5 тыс. человек.

"Центр открылся. Он проходит по линии национального проекта "Демография" и, конечно, имеет большое значение для региона. Во-первых, центр объединит активных пенсионеров, что пойдет им на пользу. Во-вторых, волонтеры будут еще больше и лучше помогать другим островитянам старшего поколения", - сообщил собеседник агентства.

В центре имеется рабочее пространство со всей необходимой техникой и оборудованием. В нем смогут собираться для обучения и прочих мероприятий "серебряные волонтеры" из Южно-Сахалинска и всех муниципальных образований области. "Такое объединение волонтеров очень нужно, ведь мы пенсионеры, поэтому сами сделать этого не можем и не имеем коллективов для общения. Вместе мы не только помогаем другим, но и дружим, общаемся и веселимся", - сказала ТАСС "серебряный волонтер" Екатерина Несмеева.

В октябре правительство региона сообщало о том, что участники движения "Серебряные волонтеры" Сахалинской области создают специальные отряды для помощи посетителям поликлиник - туда в том числе войдут юристы и вышедшие на пенсию врачи. Планируется, что в скором времени такие команды появятся во всех районах области. Волонтеры помогают наладить обратную связь от граждан, собирают обращения и жалобы в адрес властей и руководителей учреждений, объясняют многие вещи, которые людям непонятны, когда они приходят в поликлиники, к примеру, вопросы по медосмотрам.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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