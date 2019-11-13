Ульяновские власти намерены рекультивировать свалку объемом в несколько тысяч кубометров

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Ульяновская область рассчитывает с помощью проекта "Чистая страна" (входит в нацпроект "Экология") рекультивировать за два года крупную свалку с объемом отходов в несколько тысяч кубометров рядом с селом Красный Яр. Об этом в среду сообщил ТАСС министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.

"В первую очередь речь идет о самом крупном объекте - полигоне твердых коммунальных отходов в окрестностях села Красный Яр. Мы будем подавать заявку от Ульяновской области в проект "Чистая страна" для того, чтобы получить необходимые объемы финансирования. Мы предполагаем, что это в любом случае будет двухлетний контракт, исходя из очень большого объекта как в объеме накопленного экологического ущерба, который измеряется в тысячах кубометров отходов, так и сами технологии работы предполагают достаточно большой период реализации", - сказал собеседник агентства.

Министр пояснил, что в этом году были выделены средства регионального бюджета, проведены закупочные процедуры и определен подрядчик - проектный институт, который завершает проектирование и изготовление сметной документации по объекту рекультивации. "Придется провести на большом земельном участке разбор всего этого объекта, разбор отходов, снижение их класса потенциальной опасности для окружающей среды для того, чтобы на месте переработать в соответствии с приложенными технологиями весь этот курган", - уточнил он.

Федоров добавил, что заявку планируется подавать по итогам изготовления проектно-сметной документации. "В любом случае это будет конец 2019 года. Подавать заявку будем на 2020-2021 годы", - отметил он.

По словам министра, совместно с представителями администрации муниципальных образований формируется перечень объектов рекультивации, которые могут подпадать под критерии проекта "Чистая страна", для того, чтобы заявлять эти объекты на период 2021-2022 года. Часть этой работы возьмут на себя муниципальные образования и предусмотрят соответствующие средства в бюджете на 2020 год. "Это так называемые бывшие районные свалки, которые в настоящий момент не используются, в связи с началом работы региональных операторов. Такие объекты остались по целому ряд муниципальных образований, которые в настоящий момент тоже требуют рекультивации", - сказал он.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".