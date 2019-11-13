Власти Карелии подали заявку на создание еще одного федерального природного парка

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Карелии сформировало и направило заявку на создание природного парка федерального значения в регионе. В список особо охраняемых территорий предложено включить гору Воттоваара и озеро Пизанец, сообщил в среду ТАСС вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов в кулуарах форсайт-сессии "Экотуризм - перезагрузка" в Петрозаводске.

Гора Воттоваара и озеро Пизанец расположены в Муезерском районе Карелии. Воттоваара привлекает множество туристов, любителей йоги и эзотерики за счет особенностей ландшафта и найденных на ней каменных "скульптур" - сейдов, которые, предположительно, созданы древними саамами.

"Мы направили сегодня заявку для придания статуса федеральной особо охраняемой природной территории (ООПТ) нашей знаменитой горе Воттоваара и озеру Пизанец. Мы знаем, что наша заявка по этому поводу пока рассматривается положительно в Минприроды России", - сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день федеральный статус в Карелии имеют восемь природных объектов. По расчетам властей, решение о придании природной территории в Муезерском районе федерального статуса будет принято в 2020 году. Это позволит привлечь дополнительные средства на развитие инфраструктуры региона. По словам Родионова, есть уже несколько заявок от инвесторов, которые готовы создавать вокруг горы туристические сервисы.

"Воттоваара сегодня уже сама по себе является тем объектом, который притягивает любителей йоги, различных мест силы, эзотерики. Даже в таком неорганизованном формате туда есть определенное паломничество. Без помощи государства там уже создается центр туристической привлекательности. Мы сегодня хотим привлекать инвесторов, и они уже есть, которые создадут вокруг Воттоваары достойную инфраструктуру: гостиницы, средства размещения, глэмпинги, хаусботы для того, чтобы таким единым блоком при федеральном финансировании сделать еще один объект показа", - отметил вице-премьер.

Развитие экотуризма

Предложение региона было сделано в соответствии с федеральным проектом "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология". Республиканские власти также направили заявку в федеральное ведомство на дополнительное финансирование для создания инфраструктуры в федеральных национальных парках, расположенных на территории Карелии. Как рассказала заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова, развитие экотуризма дает не только экономический эффект, но и напрямую влияет на состояние здоровья населения. В своем выступлении Захарова привела статистику США, согласно которой один доллар, вложенный в развитие экотуризма, приносит три доллара экономии в здравоохранении.

"Здесь мы, с одной стороны, заботимся о здоровье наших посетителей, а с другой, мы можем не тратить деньги на лечение. Один день активности на тропах дает 0,7% снижения медицинских расходов на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Это тоже очень важная вещь, потому что сердечно-сосудистые заболевания занимают первые строчки в причинах смертности", - сказала представитель агентства.

Гора Воттоваара считается одним из мистических мест Карелии, которое иногда называют "Карельским Стоунхенджем" из-за особенностей ландшафта и природы - на горе растут деревья необычной закрученной формой ветвей и стволов. Гора находится в окружении леса среди болот, скальный массив был открыт в 1970-е годы. Здесь же были обнаружены каменные "статуи" - тяжелые валуны, установленные друг на друга. Ученые пока не пришли к единому мнению, созданы ли они человеком. Озеро Пизанец образовалось в разломе земной коры и находится в тайге в 40 км от ближайшего населенного пункта.

Форсайт-сессия "Экотуризм-перезагрузка" проходит с 13 по 15 ноября в Петрозаводске. Организаторами мероприятия выступают правительство Республики Карелия и Агентство стратегических инициатив при поддержке Корпорации развития Республики Карелия. В рамках форсайт-сессии будет проведена презентация новой модели развития экотуризма на территории РФ, в том числе презентация лучших практик и бизнес-моделей.