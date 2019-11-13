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Минприроды поддержит включение 11 полигонов в Крыму в нацпроект "Экология"

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что работы по рекультивации полигона в Каменке ведутся по новой для России технологии и будут завершены к концу 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Минприроды РФ намерено поддержать включение в национальный проект "Экология" проектов рекультивации 11 мусорных полигонов, существующих на территории Крыма. Об этом в среду сообщил журналистам после совещания в Симферополе по вопросам реализации нацпроекта на полуострове министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Мы также обсудили еще 11 объектов, которые можно рекультивировать, добавить в нашу программу, национальный проект "Экология". Я думаю, что это все возможно сделать, мы будем помогать Крыму как можно быстрее избавиться от этих объектов", - сказал Кобылкин, который посетил также полигон ТКО в Каменке в пригороде Симферополя, где сейчас ведутся работы по рекультивации.

Работы по рекультивации полигона в Каменке, отметил министр, ведутся по новой для России технологии и будут завершены к концу 2020 года. "Обсуждали, чем засеять эту территорию, как благоустроить. Что лучше - деревья или розарий какой-то сделать?", - добавил Кобылкин, отметив, что сам он поддержал идею лесопосадки на территории рекультивированного полигона.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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