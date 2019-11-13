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Развитие производства баранины создаст на Ставрополье до 40 тыс. рабочих мест

Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, в прошлом году производство баранины в крае превысило 27 тыс. тонн в год

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Строительство завода по производству баранины и полуфабрикатов компанией "Дамате", а также других производств в сфере животноводства позволит создать на Ставрополье до 40 тыс. рабочих мест, написал в среду на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

"Производство баранины - перспективный мировой тренд. Он даст значительный импульс развитию животноводства на Ставрополье и позволит создать в сельском хозяйстве от 30 до 40 тыс. новых рабочих мест. С учетом всех животноводческих точек и смежных предприятий, задействованных в работе", - написал Владимиров.

По его словам, наращивание экспортного потенциала края - одна из важнейших задач. "У нас масштабные планы, связанные с реализацией национальных проектов в АПК. Цель - увеличить объем экспорта сельхозпродукции в три раза. Одно из направлений, которое позволит этого достичь, - производство баранины", - отметил глава региона.

Он сообщил, что такой проект в крае реализуется вместе с группой компаний "Дамате". "Уже начали формировать новое поголовье для будущей переработки. Будут задействованы десятки племенных организаций нашего края. Используем лучшие наработки отечественной и зарубежной селекции", - написал Владимиров.

По его информации, в прошлом году производство баранины в крае превысило 27 тыс. тонн в год, из них более 3,5 тыс. пошло на экспорт. "Планируем, что с проектом "Дамате" производство баранины вырастет более чем на 10 тыс. тонн, а экспорт - на 5 тыс. тонн", - отметил губернатор.

О проекте

В ноябре 2018 года правительство края и холдинг "Дамате" подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта, в соответствии с которым на Ставрополье будет построен завод по производству мяса баранины и полуфабрикатов. Производство баранины в крае станет новым направлением деятельности холдинга, который в настоящее время занимается выращиванием и переработкой индейки, переработкой молока и производством молочной продукции в Пензенской и Тюменской областях.

Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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