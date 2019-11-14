Семь регионов не достигли показателей нацпроекта по посещаемости учреждений культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Семь регионов РФ не достигли целевых показателей за десять месяцев реализации национального проекта "Культура" по посещаемости культурных учреждений, сообщил в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что увеличение посещаемости учреждений культуры на 15% является приоритетом нацпроекта. "Не справились Дагестан, Новгородская область, Хакасия, Северная Осетия, Башкирия, Кабардино-Балкария, Калмыкия", - сказал Мединский на заседании координационного совета по культуре, проходящем в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Он добавил, что эти показатели будут учтены при распределении грантов национального проекта для регионов в следующем году. "Я прошу обратить региональный департамент на это внимание. Если регионы не исправятся, учесть при распределении грантов на следующий сезон", - отметил министр.

Лидером по посещаемости с начала реализации национального проекта стала Псковская область. Мединский добавил, что, несмотря на отставание некоторых регионов, кассовое исполнение нацпроекта находится на достаточно высоком уровне и составляет 73%.

Два целевых показателя национального проекта "Культура", которые должны быть достигнуты к 2024 году, это увеличение посещаемости учреждений культуры на 15% и рост посещаемости цифровых ресурсов в пять раз.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.