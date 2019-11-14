Кировская область намерена направить на реализацию нацпроектов в 2020 году 8,6 млрд рублей

КИРОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют направить на реализацию национальных проектов в регионе в 2020 году 8,6 млрд рублей, что на 6% превышает объем финансирования 2019 года. Большая часть средств пойдет на мероприятия, предусмотренные социально направленными проектами, сообщила в четверг министр финансов Лариса Маковеева в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по социальным вопросам.

"Объем средств, которые будут направлены на реализацию национальных проектов в 2020 году, составит 8,6 млрд рублей. В 2020-2022 годах совокупно на национальные проекты будет направлено 27,9 млрд рублей", - сказала Маковеева.

Она уточнила, что 60% средств направят на четыре социально направленных нацпроекта: "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Культура". По первому из них запланировано переоснащение сети медицинских организаций, которые оказывают помощь больным онкологическими заболеваниями, будут предоставляться средства на развитие системы первичной медицинской помощи, материально-технической базы детских поликлиник и переоснащение сосудистых центров. По второму планируется оснастить оборудованием образовательные учреждения, а также в 2020 году завершить строительство школы в микрорайоне Чистые Пруды.

"По нацпроекту "Демография" в 2020 году будет завершено строительство шести детских садов, в том числе в Кирове. На нацпроект "Культура" [выделяется] 70,7 млн рублей, средства пойдут на проведение мероприятий в сельских населенных пунктах, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием, создание трех модельных библиотек, строительство дома культуры в Уржумском районе в селе Рождественское и капитальный ремонт дома культуры в Богородском районе", - рассказала министр.

По данным правительства области, в 2019 году на реализацию нацпроектов в регионе предусмотрен 8,1 млрд рублей. Более половины средств - 4,3 млрд - направляется на социальную сферу. Всего до 2024 года на реализацию региональных проектов планируется направить 77 млрд рублей.