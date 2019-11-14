Новый корпус школы-интерната для детей-инвалидов построят в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Конкурсное агентство Калининградской области объявило тендер на право разработки проекта и рабочей документации по строительству нового учебного корпуса школы-интерната номер №1 для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается в четверг на сайте областного правительства.

"В новом помещении будут обучаться воспитанники с ограниченными возможностями здоровья. Техническое задание предусматривает строительство двух-трехэтажного корпуса с учебными классами на 221 учащегося", - говорится в сообщении.

Начальная цена контракта - 14 млн 229 тыс. рублей. На разработку документации подрядчику предоставляется 230 дней с момента заключения контракта. Все работы будут финансироваться из областного бюджета в рамках региональной программы "Развитие образования", в рамках национального проекта "Образование", - уточнили ТАСС в Министерстве образования области. "Новое здание планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года", - добавил представитель министерства.

Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться до 5 декабря, подведение итогов состоится ориентировочно 12 декабря, уточнили ТАСС в конкурсном агентстве. Подрядчик должен провести инженерные изыскания земельного участка, обследовать фундамент существующего здания школы на возможность проектирования близлежащего к нему нового корпуса, разработать проектную и рабочую документацию и дизайн-проект основных помещений.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева. К 2024 году планируется вовлечь в волонтерское движение не менее 20% россиян.