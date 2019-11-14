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В Карелии чемпионат "Абилимпикс" за четыре года помог найти работу 86 инвалидам

Ведется работа по трудоустройству еще 18 участников конкурса

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 ноября. /ТАСС/. Региональный этап чемпионата "Абилимпикс" по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью в Карелии за четыре года проведения позволил трудоустроиться 86 из 192 участников, 88 человек продолжили свое обучение. Об этом говорится в материалах, распространенных в четверг во время пресс-конференции, посвященной участию сборной республики в предстоящем профессиональном состязании.

"Ведется работа по трудоустройству еще 18 участников конкурса", - говорится в сообщении.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" закреплен в мероприятиях национального проекта "Образование". По итогам республиканского конкурса в сборную Карелии для участия во всероссийском этапе попали 13 победителей региональных состязаний, в том числе впервые регион представит своего конкурсанта по направлению "Предпринимательство".

По словам начальника управления труда и занятости Карелии Елены Фроловой, чемпионат является действенным инструментом для трудоустройства людей с инвалидностью и помогает преодолеть предубеждения работодателей к специалистам с ограниченными возможностями здоровья.

"У нас региональный этап проходил в апреле. Впервые в этом году был организован так называемый промышленный туризм, то есть для работодателей организованно выехали на [площадки, где проходили соревнования по компетенциям]. Они смотрели, как соревнуются профессионалы и подыскивали себе специалистов <...> Какие бы мы меры государственной поддержки не оказывали, необходимо все-таки формировать положительное неравнодушное отношение в обществе, прежде всего работодателей, к этой проблеме", - подчеркнула Фролова.

Меры поддержки в Карелии

В целом картина с устройством инвалидов на работу в Карелии не самая благополучная. По этому направлению у региона один из самых низких показателей по Северо-Западному федеральному округу: из 14,5 трудоспособных инвалидов трудоустроены 2,7 тыс. человек. Елена Фролова связывает это с особенностями структуры экономики, сконцентрированной на горнодобывающей и лесопромышленной отрасли, где людям с ограничениями по здоровью сложнее найти место. При этом количество трудоустроенных инвалидов выросло с 17% на начало 2018 года до 18,1% к настоящему моменту.

Причиной тому в региональном управлении считают ряд льготных программ, которые должны стимулировать работодателей принимать на работу инвалидов. В 2019 году финансирование направления по трудоустройству увеличилось к концу года с 5,3 млн рублей до 7,4 млн рублей. Со 100 тыс. до 500 тыс. рублей выросла субсидия для работодателя, которые можно потратить на покупку необходимого оборудования для таких сотрудников - пандуса, подъемника или других устройств.

"Карелия единственный регион в СЗФО, проводящий активную политику поддержки предпринимательской инициативы безработных граждан, включая инвалидов. Размер финансовой помощи на организацию собственного дела в 2019 году безработным инвалидам увеличен до 200 тыс. рублей, а в случае организации пассажирских перевозок такси до 250 тыс. рублей. Этими мерами поддержки уже воспользовались 27 инвалидов, в том числе 7 - для организации бизнеса в сфере перевозок", - отметила Фролова.

"Абилимпикс" помогает развивать профессиональную инклюзию обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства РФ и реализуется в рамках госпрограммы РФ "Доступная среда".

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