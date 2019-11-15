Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Предприятие Росатома назначили оператором по отходам I-II классов

В Росатоме подчеркнули, что новая система не предполагает работу с радиоактивными отходами

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. ФГУП "РосРАО" (предприятие госкорпорации "Росатом") назначено федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов опасности на территории РФ. Об этом говорится в сообщении Росатома.

"РосРАО" предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой от образования отхода до переработки его во вторичную продукцию. <...> Федеральный оператор станет ключевым элементом создания системы обращения с отходами I-II классов, позволяющей решить существующую в стране экологическую проблему и навести порядок в этой сфере", - отмечается в сообщении.

При построении новой системы обращения с отходами федеральный оператор перепроверит и сформирует актуальные данные об участниках рынка и объемах образования отходов.

Росатом подчеркивает, что новая система не предполагает работу с радиоактивными отходами, на создаваемых производственно-технических комплексах будут перерабатываться исключительно отходы I-II классов. Прием на данные предприятия радиоактивных отходов исключен. С такими отходами работают специализированные предприятия в рамках государственной системы обращения с радиоактивными отходами.

Этапы работы

По данным госкорпорации, в первую очередь предстоит создать государственную информационную систему (ГИС) обращения с отходами I-II классов. На основе этих данных планируется построить прогнозы, оптимизировать транспортировку и переработку отходов I-II классов. Планирование и отслеживание маршрутов движения отходов с возможностью автоматического блокирования транспортного средства (ГЛОНАСС) позволит вести контроль в режиме реального времени.

Данные ГИС позволят сформировать федеральную схему обращения с отходами I-II классов, которую утвердит правительство РФ. Ее соблюдение будет обязательным условием осуществления деятельности по обращению с отходами I и II классов для всех участников рынка. Федеральная схема должна быть разработана и утверждена до конца 2020 года. Она будет учитывать данные о планах по строительству и реконструкции, объектов обработки и об оценке потребностей в финансировании.

Участники рынка будут осуществлять деятельность по обращению с отходами I-II классов в соответствии с договорами оказания услуг с федеральным оператором и на основании федеральной схемы и по регулируемым ценам.

Третьей задачей федерального оператора станет создание инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов. Для решения данной задачи "РосРАО" предстоит создать сеть экологических технопарков, решив проблему дефицита мощностей по переработке и вовлечению полезных компонентов в хозяйственный оборот.

Якорными звеньями будут являться семь межрегиональных производственно-технических комплексов, отвечающих принципам наилучших доступных технологий и наилучших экологических практик.

Все действующие переработчики смогут пройти регистрацию в ГИС и войти в единую федеральную схему, получив более широкие возможности для развития своего бизнеса, отмечает Росатом.

О компаниях

ФГУП "РосРАО" - специализированная организация госкорпорации "Росатом", профессионально занимающаяся в том числе комплексным обращением с промышленными отходами, реабилитацией территорий объектов накопленного экологического вреда, развитием специализированной производственно-технической базы. Госкорпорацией "Росатом" с участием специалистов, работающих в "РосРАО" уже создана эффективная система обращения с радиоактивными отходами. Полученный опыт и компетенции, аккумулированные в "РосРАО", гарантируют такое же эффективное решение проблемы обращения и с отходами I и II классов опасности.

Федеральный проект "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности" входит в структуру национального проекта "Экология", который реализуется в рамках майского Указа президента России Владимира Путина. Реализация проекта позволит создать федеральную схему обращения с отходами, единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением отходов I-II классов и построить базовую инфраструктуру для их обезвреживания. По данным статистики, в настоящее время только порядка 1,5% может быть обезврежено и утилизировано на существующих объектах. Ежегодно в России образуется до 400 тыс. тонн отходов I и II классов.

Общий объем финансирования по федеральному проекту на период 2019-2024 годы составляет более 36 млрд рублей.

К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минстрой предложил обязать строить соцобъекты с помощью BIM-технологий
Согласно соответствующему документу, нововведение предлагается с 1 января 2023 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС