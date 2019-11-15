Предприятие Росатома назначили оператором по отходам I-II классов

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. ФГУП "РосРАО" (предприятие госкорпорации "Росатом") назначено федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов опасности на территории РФ. Об этом говорится в сообщении Росатома.

"РосРАО" предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой от образования отхода до переработки его во вторичную продукцию. <...> Федеральный оператор станет ключевым элементом создания системы обращения с отходами I-II классов, позволяющей решить существующую в стране экологическую проблему и навести порядок в этой сфере", - отмечается в сообщении.

При построении новой системы обращения с отходами федеральный оператор перепроверит и сформирует актуальные данные об участниках рынка и объемах образования отходов.

Росатом подчеркивает, что новая система не предполагает работу с радиоактивными отходами, на создаваемых производственно-технических комплексах будут перерабатываться исключительно отходы I-II классов. Прием на данные предприятия радиоактивных отходов исключен. С такими отходами работают специализированные предприятия в рамках государственной системы обращения с радиоактивными отходами.

Этапы работы

По данным госкорпорации, в первую очередь предстоит создать государственную информационную систему (ГИС) обращения с отходами I-II классов. На основе этих данных планируется построить прогнозы, оптимизировать транспортировку и переработку отходов I-II классов. Планирование и отслеживание маршрутов движения отходов с возможностью автоматического блокирования транспортного средства (ГЛОНАСС) позволит вести контроль в режиме реального времени.

Данные ГИС позволят сформировать федеральную схему обращения с отходами I-II классов, которую утвердит правительство РФ. Ее соблюдение будет обязательным условием осуществления деятельности по обращению с отходами I и II классов для всех участников рынка. Федеральная схема должна быть разработана и утверждена до конца 2020 года. Она будет учитывать данные о планах по строительству и реконструкции, объектов обработки и об оценке потребностей в финансировании.

Участники рынка будут осуществлять деятельность по обращению с отходами I-II классов в соответствии с договорами оказания услуг с федеральным оператором и на основании федеральной схемы и по регулируемым ценам.

Третьей задачей федерального оператора станет создание инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов. Для решения данной задачи "РосРАО" предстоит создать сеть экологических технопарков, решив проблему дефицита мощностей по переработке и вовлечению полезных компонентов в хозяйственный оборот.

Якорными звеньями будут являться семь межрегиональных производственно-технических комплексов, отвечающих принципам наилучших доступных технологий и наилучших экологических практик.

Все действующие переработчики смогут пройти регистрацию в ГИС и войти в единую федеральную схему, получив более широкие возможности для развития своего бизнеса, отмечает Росатом.

О компаниях

ФГУП "РосРАО" - специализированная организация госкорпорации "Росатом", профессионально занимающаяся в том числе комплексным обращением с промышленными отходами, реабилитацией территорий объектов накопленного экологического вреда, развитием специализированной производственно-технической базы. Госкорпорацией "Росатом" с участием специалистов, работающих в "РосРАО" уже создана эффективная система обращения с радиоактивными отходами. Полученный опыт и компетенции, аккумулированные в "РосРАО", гарантируют такое же эффективное решение проблемы обращения и с отходами I и II классов опасности.

Федеральный проект "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности" входит в структуру национального проекта "Экология", который реализуется в рамках майского Указа президента России Владимира Путина. Реализация проекта позволит создать федеральную схему обращения с отходами, единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением отходов I-II классов и построить базовую инфраструктуру для их обезвреживания. По данным статистики, в настоящее время только порядка 1,5% может быть обезврежено и утилизировано на существующих объектах. Ежегодно в России образуется до 400 тыс. тонн отходов I и II классов.

Общий объем финансирования по федеральному проекту на период 2019-2024 годы составляет более 36 млрд рублей.

К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.