Мединский сообщил, что к 2024 году отреставрируют 50 заброшенных усадеб

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минимум 50 заброшенных усадеб будут отреставрированы к 2024 году в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский.

"К 2024 году должны вернуться к жизни не меньше 50 заброшенных усадеб", - написал министр.

Он уточнил, что встретился с владельцами исторических усадеб на деловом завтраке в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, где обсуждались условия для привлечения частных инвесторов к сохранению объектов культурного наследия.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.