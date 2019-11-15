Рекультивация крупнейшей в Нижнем Новгороде свалки начнется в 2020 году

ТАСС, 15 ноября. Работы по рекультивации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде начнут в 2020 году за счет федерального проекта "Чистая страна" (входит в нацпроект "Экология"), сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

"Рекультивацию Шуваловской свалки планируется начать в 2020 году. <…> Технический этап рекультивации займет 20 месяцев, биологический этап, в ходе которого будет проведена отсыпка слоя растительного грунта и засев травянистыми растениями, - до четырех лет", - цитирует пресс-служба главу города Владимира Панова.

Проект предполагает, что 75% отходов, в том числе древесина, строительный мусор, будут утилизированы, остальную их часть отвезут на специальный полигон. Согласно проекту, стоимость работ составит около 1,4 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена по итогам торгов.

Шуваловская свалка является одной из крупнейших в городе, она занимает территорию в 17,9 га. Толщина слоя отходов составляет от 5 до 13 метров, объем отходов - более 916 тыс. кубометров.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.