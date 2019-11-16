Стадион "Строитель" во Владивостоке открылся после реконструкции по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Первый этап реконструкции единственного в городе муниципального стадиона "Строитель" завершился во Владивостоке в субботу, в День самбо, здесь состоялось торжественное открытие, сообщил корреспондент ТАСС. Реконструкция ведется в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

По данным администрации Приморья на первый этап реконструкции направили более 40 млн рублей. Здесь отремонтировали ядро стадиона, основание футбольного поля, уложили специальное покрытие, сделали беговые дорожки. В дальнейшем планируется отремонтировать несколько административных корпусов и спортзалов, установить новые зрительские трибуны. Эти работы отвечают требованиям краевой программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2021 годы. Торжественное открытие стадиона после реконструкции началось с массовой зарядки.

"Сегодня День самбо, и сегодня на многих площадках Владивостока идет зарядка. Стадион "Строитель" к этому празднику открыл новое футбольное поле, современное поле, на котором могут заниматься более 500 детей из Детско-юношеской спортивной школы и 300 ребят, которые занимаются в [детском футбольном клубе] "Луч". В целом в этом году город совместно с краевыми властями подарил жителям 77 спортивных площадок, три универсальные площадки, восемь хоккейных коробок и этот стадион "Строитель". Это хороший задел для того, чтобы наша молодежь и люди всех возрастов занимались спортом, укрепляли свое здоровье, заряжали себя хорошей энергией и уверенно смотрели в будущее", - сказал на открытии губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Новое футбольное поле соответствует всем необходимым требованиям Российского футбольного союза, которые предъявляются к покрытию и к основанию. Оно может использоваться для игр профессиональных команд. Планируется, что здесь будут тренироваться и проводить соревнования сборные Владивостока и Приморья по бейсболу, городские и краевые турниры по футболу, а жители и гости смогут совершать пробежки и заниматься другими видами спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.