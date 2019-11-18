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Самарский НОЦ совместно с петербургским университетом будет внедрять научные разработки

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Самарский научно-образовательный центр (НОЦ) подписал соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института регионального развития (управляющая компания самарского НОЦ).

"Сотрудничество с питерским вузом предполагает экспертно-аналитическое партнерство в рамках реализации национального проекта "Наука" в части создания к 2024 году на территории РФ 15 НОЦ мирового уровня. Каждый из них покажет свои уникальные разработки, которые могут конкурировать на мировом уровне", - говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества будет решаться вопрос о создании, выявлении и внедрении перспективных разработок ученых. В самарском Институте регионального развития организуют работу по грамотному оформлению наработок в соответствии с требованиями федеральных технических стандартов, а также наладят сотрудничество с индустриальными компаниями, на базе которых воплощены перспективные проекты.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСамарская область
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