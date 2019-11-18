Российский экологический оператор предложил сдающим батарейки давать скидки на новые

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Раздельный сбор батареек в России необходимо поощрять экономически, а также сделать это общепринятым. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

"Есть два способа, как стимулировать раздельный сбор: поведенческий - это можно сделать модным, общепринятым в правилах поведения, а есть экономический - стимулировать путем предоставления определенной выгоды тем, кто следует раздельному сбору особо опасных отходов. Мы считаем необходимым развивать в стране оба направления", - сказал Буцаев.

Как пояснил глава РЭО, к числу экономических стимулов относятся возврат части стоимости товара либо скидки. "На примере батареек это может быть сделано в форме сбора батареек там, где они приобретаются. Когда собираются отработанные батарейки, предоставляется скидка на приобретение новых. Для компаний, которые производят подобную продукцию, на мой взгляд, это крайне экономически выгодно в силу того, что собирается фракция, которую в дальнейшем может быть экономически выгодно переработать", - объяснил Буцаев.

Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления является одной из целей национального проекта "Экология". Предполагается, что к 2024 году доля бытовых отходов, направленных на утилизацию вырастет до 36, а направленных на обработку - до 60%.