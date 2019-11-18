Онкологический центр стоимостью около 6 млрд рублей построят в Туле к 2025 году

ТУЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Онкологический центр, рассчитанный на 340 пациентов, построят в Туле к 2025 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Планируется, что затраты на его возведение составят более 6 млрд рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В Министерстве здравоохранения РФ принята заявка правительства Тульской области на включение в федеральную адресную инвестиционную программу и выделение из федерального бюджета субсидий на строительство онкологического центра в Туле. Общая сумма финансирования составит около 6,1 млрд рублей. Онкоцентр рассчитан на 340 пациентов", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что в 2020 году разработают проектную документацию и проведут инженерные изыскания, на эти цели направят порядка 184 млн рублей. "Основные расходы - более 5 млрд рублей, планируются на 2023-2024 годы. Доля финансового участия региона уточняется", - отметили в пресс-службе, добавив, что сдать центр в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года

По данным министерства здравоохранения региона, в Тульской области, где проживают около 1,5 млн человек, ежегодно регистрируется около 6 тыс. случаев злокачественных новообразований, на учете в онкодиспансерах состоят почти 40 тыс. жителей. "Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из задач национального проекта "Здравоохранение". По нацпроекту также планируется открытие в 2019-2020 года в Туле, Новомосковске, Щекине, Ефремове, Алексине центров амбулаторной онкологической помощи. Там будут работать дневные стационары для проведения химиотерапии", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.