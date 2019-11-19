В Сахалинской области в этом году реконструировали и построили более 180 км автодорог

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в 2019 году построили и реконструировали более 180 км дорог. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства островного региона.

Работы по приведению в порядок трасс в регионе проводились по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги", реализация которого будет продолжена до 2024 года. Всего на эти цели в этом году потратили более 15 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

"По итогу года построено и реконструировано более 180 км автомобильных дорог", - сообщил собеседник агентства.

Ранее региональные власти сообщали о том, что особое внимание в этом году было уделено главной автомагистрали Сахалина Южно-Сахалинск - Оха, соединяющей юг и север острова. На ней завершаются работы на последних участках. Сейчас без асфальта еще остаются 280 км трассы, общая ее длина составляет 738 км. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, стоимость проводимых работ может потребовать 28 млрд рублей. Для полного приведения в порядок всей трассы регион планирует получать из федерального бюджета по 4 млрд рублей в год, еще столько же - выделять из областного бюджета.

Важным событием этого года стало открытие современной автотрассы на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), соединяющей Южно-Курильск и аэропорт Менделеево. В администрации Южно-Курильского городского округа ТАСС рассказали, что асфальтированной дороги от аэропорта до города на острове никогда не было, ее открытия местные жители ждали несколько десятков лет. Также построено и отремонтировано большое количество дорог местного значения на Сахалине. Ранее большинство участков не имело асфальтированного покрытия. Благодаря проведенным работам время поездок значительно сократилось. Это касается Тымовского, Александровск-Сахалинского, Невельского, Томаринского, Углегорского и других районов области.

Кроме того, в этом году по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко дорожный фонд региона увеличили на 60%. На строительство и ремонт дорог в областном бюджете заложили 7,4 млрд рублей - почти в два раза больше, чем годом ранее.

Нацпроект

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.