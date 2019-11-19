Первая "модельная библиотека" появилась в Магаданской области по нацпроекту "Культура"

ТАСС, 19 ноября. Торжественная церемония открытия первой в Магаданской области "модельной библиотеки" состоялась во вторник утром в поселке Палатка Хасынского района с участием губернатора региона Сергея Носова. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства Колымы.

"Модельная библиотека" - это библиотека, соответствующая всем современным стандартам. В Магаданской области она открылась по национальному проекту "Культура" на базе Центральной библиотеки МБУК "Хасынская централизованная библиотечная система". Финансирование велось за счет федерального бюджета, всего было выделено 10 млн рублей.

"Библиотека полностью переоборудована в соответствии с современными стандартами. В помещениях сделан ремонт, сопоставимый по масштабу со строительством, приобретены современная мебель и мультимедийная техника, а также оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обновлен книжный фонд на 4 тыс. экземпляров новых изданий, организован доступ к электронным библиотечным системам, для сотрудников проведены курсы повышения квалификации", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что предполагаемая посещаемость учреждения в год составит не менее 20 тыс. человек.

Помимо пространства с книгами, в библиотеке предусмотрены антикафе с лаунж-зонами, пространство для воплощения новоформатных мероприятий, уютная зона для общения и работы с ресурсами, детский уголок.

Поселок городского типа Палатка расположен в Хасынском городском округе на значительном расстоянии от столицы региона - в 82,3 км. В нем проживает более 3 тыс. человек, в то время как во всем районе - чуть более 6 тыс. колымчан. Населенный пункт всегда имел большое значение для региона. Во время Второй мировой войны Палатка являлась одним из крупнейших автотранспортных центров Дальнего Востока СССР, затем поселок стал конечной станцией узкоколейной железной дороги Магадан - Палатка, после 1950-х годов - населенным пунктом для старателей-золотодобытчиков и шахтеров. Сейчас поселок представляет собой административно-деловой и хозяйственный центр городского округа со сложившейся инженерной, транспортной, социальной, и культурно-бытовой инфраструктурой.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. На реализацию нацпроекта в стране в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.