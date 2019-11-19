В Приморье по нацпроекту запроектируют 18 объектов водоснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Почти половина муниципалитетов Приморского края в ближайшие годы получит новые объекты водоснабжения и водоотведения в рамках национального проекта "Экология", первые 18 объектов уже проектируются. Об этом сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

"В рамках национального проекта "Экология" в Приморье проектируются 18 объектов водоснабжения и водоотведения. В 16 муниципалитетах края [всего в регионе 34 муниципалитета] жители станут пользоваться более чистой водой. В начале года была проведена инвентаризация водопроводно-канализационного хозяйства по всему краю, по итогам которой определены 26 первоочередных объектов для проведения реконструкции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае получения положительной оценки госэкспертизы по первым 18 объектам, на их строительство может быть предоставлено федеральное финансирование. Всего на эти цели предварительно потребуется 1,2 млрд рублей. На модернизацию водохозяйственного комплекса Приморья до 2024 года предусмотрено 3,6 млрд рублей.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". В бюджет нацпроекта заложено более 4 млрд рублей до конца 2024 года. Куратором выступает вице-премьер РФ Алексей Гордеев.