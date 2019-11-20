Более 200 новосибирских предприятий смогут внедрить бережливые технологии по нацпроекту

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Новосибирской области станут 205 предприятий до 2024 года. В следующем году в нацпроект войдут не менее 23 компаний, сообщил во вторник журналистам в пресс-центре ТАСС министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

"До 2024 года 205 предприятий рассчитывают войти в проект. У нас составлен до 2024 года план по вхождению предприятий. Предприятия могут тремя способами принять в нем участие - это прохождение обучения через Региональный центр компетенций [создан в регионе на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области], кроме того - это реализация внедрения проекта с участием экспертов федерального центра компетенций и третье - это самостоятельное участие в проекте благодаря привлечению своих собственных экспертов", - рассказал Фролов.

Он отметил, что в настоящее время в области многие предприятия работают в направлении "бережливое производство". Такая работа направлена в первую очередь на снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности.

По словам Фролова, в 2020 году в нацпроект планируют войти не менее 23 предприятий, в их числе такие, как Новосибирский электровозоремонтный завод, ПО "Север", специализирующийся на производстве изделий радио-электротехнического профиля, Новосибирский механический завод "Искра", занимающийся производством промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, Новосибирский авиаремонтный завод, а также "Коченевская птицефабрика".

Ранее сообщалось, что Новосибирская область приступила к реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году, а не в 2020 году, как было запланировано. Участниками стали три предприятия: "Экран-оптические системы", специализирующийся на производстве электронно-оптических преобразователей, "Сиблитмаш", специализирующийся на литейном машиностроении, а также "Энергопром - Новосибирский электродный завод".

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в РФ с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.