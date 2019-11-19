В Ростовской области до 2024 года построят и реконструируют 51 объект водоснабжения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Пятьдесят один объект водоснабжения построят и реконструируют в Ростовской области до 2024 года по нацпроекту "Экология" для обеспечения жителей качественной питьевой водой. Об этом сообщил во вторник журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Майер.

"В рамках национального проекта "Экология" и разработанного регионального проекта "Чистая вода" в Ростовской области построят и реконструируют 51 объект водоснабжения в 25 городах и районах", - сказал Майер.

Министр уточнил, что в следующем году уже завершится строительство трех объектов - в станице Грушевской и на хуторе Веселом Аксайского района, на хуторах Мержаново и Морской Чулек Неклиновского района, а также IV этапа Шахтинско-Донского водовода в Красносулинском районе.

"Это позволит обеспечить качественной питьевой водой более 30 тыс. жителей Аксайского, Неклиновского и Красносулинского районов", - уточнил Майер.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из задач национального проекта "Экология". В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".