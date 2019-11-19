В трех городах Нижегородской области откроют виртуальные концертные залы в 2020 году

ТАСС, 19 ноября. Виртуальные концертные залы откроют в рамках нацпроекта "Культура" в трех городах Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщила журналистам во вторник министр культуры региона Надежда Преподобная.

"В 2020 году у нас отобраны три победителя от региона - города Выкса, Заволжье и Первомайск. Здесь будут созданы виртуальные концертные залы", - отметила Преподобная. По ее словам, участники программы на 2021 год пока не определены.

Благодаря виртуальным концертным залам, которые создаются в малых городах, их жители смогут увидеть видеозаписи или онлайн-трансляции знаковых федеральных и региональных концертов и других культурных мероприятий. Залы, которые создаются на базе учреждений культуры - музеев, библиотек, концертных организаций, оснащены мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом.

В начале ноября в городе Шахунья Нижегородской области открыт первый виртуальный концертный зал на 150 мест. Во вторник еще один зал заработал в городе Чкаловск, он рассчитан на 419 мест. На его открытии показали концерт ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева под аккомпанемент Московской государственной филармонии. Как отметила министр, одной из причин создания зала в городе стала удаленность Чкаловска от областного центра.

По данным Минкультуры Нижегородской области, на создание виртуальных концертных залов в 2019 году было выделено более 6,5 млн рублей.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб.