Регионы РФ до конца года должны обеспечить удаленную запись на диспансеризацию

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Все регионы к концу года должны предоставить услугу записи на диспансеризацию через личный кабинет пациента "Мое здоровье". Об этом говорится в документе Минздрава России об исполнении федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ". Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"До конца 2019 года все субъекты РФ должны реализовать возможность записи на диспансеризацию и профилактические осмотры. В настоящее время предоставляют услугу по записи на диспансеризацию 48 субъектов РФ", - говорится в документе.

По информации Минздрава, все 85 регионов страны завершили интеграцию с федеральной электронной регистратурой ЕГИСЗ и обеспечивают запись на прием к врачу в личном кабинете пациента "Мое здоровье". Кроме того, по данным портала госуслуг и подсистемы "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ, за девять месяцев 2019 года доступом к личному кабинету воспользовалось около 8 млн человек. Это составляет 124% от планового показателя (6,4 млн) на этот год.

Помимо этого, на 12 ноября 2019 года почти 92% бюджетных обязательств в рамках реализации федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" принято субъектами РФ. Сумма составила 10,9 млрд рублей. Кассовое исполнение составило 5,88 млрд рублей или 49% от суммы лимитов бюджетных обязательств.

О нацпроекте

Всего в нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов по различным направлениям. Основные его задачи: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.