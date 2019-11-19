В Казани открылся центр опережающей профессиональной подготовки

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева открыла во вторник центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), созданный на базе Казанского педагогического колледжа по национальному проекту "Образование".

"Это не только один из первых ЦОПП в России, это единственный на сегодняшний день, который находится на базе педагогического колледжа. И все, что мы сейчас видели, это говорит о совершенно новом направлении в области среднего профессионального образования. И те курсы, которые сейчас здесь читаются, здесь идет повышение квалификации, подготовка педагогов, переподготовка лиц серебряного возраста, как принято сейчас говорить, совершенно справедливая характеристика", - сказала Васильева.

ЦОПП создаются на базе существующих профессиональных образовательных учреждений для подготовки кадров для ключевых отраслей экономики. Планируется, что центры смогут проводить обучение студентов и работающих специалистов по коротким программам профессиональной переподготовки, в том числе и по заказам работодателей. Центры необходимы, в частности, для обучения граждан новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills.

По данным пресс-службы Министерства образования и науки Татарстана, ЦОПП создан в форме структурного подразделения педколледжа. Общий объем площадей центра составляет 550 кв. м. Он включает в себя коворкинг, медиазону, лекторий, аудитории-трансформеры, зону проектной деятельности, компьютерный класс. Планируется, что основными партнерами ЦОПП станут работодатели, вузы, профессиональные организации. Взаимодействие реализуется через цифровую платформу, интегрированную с информационно-коммуникационными ресурсами регионального и федерального уровней, уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.