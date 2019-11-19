Глава ВТБ сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин сравнил реализацию национальных проектов в России с глобальными экономическими реформами в США после периода Великой депрессии. Такое мнение он высказал в интервью агентству Reuters.

"Мне кажется, это (национальные проекты - прим. ТАСС) сегодня главный фактор, сравнимый с процессами глобальных экономических изменений в США после периода Великой депрессии. Депрессии у нас, правда, нет, ситуация стабильная - и по клиентам мы видим, что ситуация не ухудшается. Но ускоренное развитие обеспечит именно сочетание частных и крупных государственных инвестиций", - сказал он.

По словам главы госбанка, национальные проекты раскручиваются не слишком быстро и "ситуация порой движется медленно, поскольку многие структурные реформы требуют длительного времени". "Это особенность российская - медленно запрягаем, потом быстро побежим. В целом важно, чтобы нацпроекты смогли к себе притянуть достаточное количество частных инвестиций, обеспечив более быстрый экономический рост", - считает Костин.

Он отметил, что средства для реализации нацпроектов есть. "Сегодня я упираю на простую вещь: у нас есть деньги для национальных проектов. Честно сказать, другого такого резерва развития экономики я сегодня не вижу. Главное, чтобы их не украли, чтобы все эти деньги были потрачены эффективно", - заключил он.