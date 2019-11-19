Титов объяснил, почему вице-премьеры не должны отвечать за нацпроекты

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-премьеры правительства России не должны отвечать за реализацию национальных проектов, так как не могут в полной мере сконцентрироваться только на этой задаче. Вместо них необходимо назначать проектных менеджеров, заявил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя базовые принципы проектного управления при реализации стратегий, дорожных карт или проектов.

"Нельзя назначать вице-премьеров ответственными за национальные проекты. Это должны быть специальные проектные менеджеры, у которых голова не болит за то, что трубы текут или не хватает топлива. Это должны быть люди, которые думают о том, как должно быть, четко вырабатывают стратегии, следуют дорожным картам и отвечают за тот результат, который ими будет получен", - сказал он на лекции в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Титов отметил, что "без людей, стимулированных и отвечающих за результат, не бывает реального проектного управления". Бизнес-омбудсмен считает, что настоящая модель управления, при которой вице-премьеры правительства России ответственны за нацпроекты в своей области, даже в теории "не работает". По его мнению, проектный управляющий должен "думать о развитии, о том, как реализовать дорожную карту проекта, он не может одновременно отвечать за текущее состояние дел в экономике".

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт"), а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.