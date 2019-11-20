В Бурятии по нацпроекту "Демография" 350 женщин пройдут профобучение в 2020 году

УЛАН-УДЭ, 20 ноября. /ТАСС/. Национальный проект "Демография" и федеральное финансирование в его рамках позволит большему числу жительниц Бурятии, находящихся в декретном отпуске, пройти профобучение. Если в 2019 году за счет республиканских средств курсы повышения квалификации и переобучения прошли 160 женщин, то в 2020 году после старта нацпроекта такую возможность получат 350 молодых мам, сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"В 2020 году в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" в Бурятии начнется реализация программы по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми-дошкольниками. В настоящее время профобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, реализуется за счет регионального бюджета. Привлечение федерального финансирования позволит увеличить количество обучающихся более чем в два раза. В 2020 году обучение должны пройти порядка 350 женщин", - сообщили в пресс-службе.

Право пройти бесплатные курсы получат матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Также это женщины, которые нигде не трудоустроены и имеют детей дошкольного возраста. Для них предусмотрена стипендия на время прохождения обучения в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент.

Для женщин организуют курсы по нескольким специальностям, в том числе менеджер по персоналу, бухгалтер, сестринское дело общей практики, повар, парикмахер и другие. Обучение будет проходить в местных вузах и средних профессиональных образовательных учреждениях.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн рублей.