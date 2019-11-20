Вторую "модельную библиотеку" в Магаданской области планируют открыть до конца 2020 года

ТАСС, 20 ноября. Власти Магаданской области планируют до конца 2020 года открыть в регионе вторую "модельную библиотеку". Об этом в среду сообщил ТАСС представитель правительства Колымы.

"Модельная библиотека" - это библиотека, соответствующая всем современным стандартам. Во вторник в регионе открылось первое такое учреждение в поселке Палатка Хасынского района. На него из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей. Создание "модельных библиотек" на Колыме проходит по национального проекту "Культура".

"Вторую такую библиотеку планируется открыть в поселке Усть-Омчуг в октябре 2020 года", - сообщил собеседник агентства. Финансирование будет вестись из федерального бюджета.

В Магаданской областной библиотеке им. А. С. Пушкина рассказали ТАСС, что создание второго современного учреждения очень важно для региона, так как благодаря этому библиотечное дело на Колыме можно будет вывести на более высокий уровень. Всего в регионе 43 муниципальные библиотеки. Руководство всех учреждений намерено подать заявки на включение в национальный проект, чтобы получить возможность стать "модельными".

Ранее в правительстве региона ТАСС рассказали, что библиотека поселка Палатка, ставшая первой "модельной библиотекой" области, теперь полностью переоборудована в соответствии с современными стандартами. В помещениях сделали ремонт, сопоставимый по масштабу со строительством, приобрели современную мебель и мультимедийную технику, а также оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обновили книжный фонд на 4 тыс. экземпляров новых изданий, организовали доступ к электронным библиотечным системам, для сотрудников провели курсы повышения квалификации. Помимо пространства с книгами, в библиотеке предусмотрели антикафе с лаунж-зонами, пространство для воплощения новоформатных мероприятий, уютную зону для общения и работы с ресурсами, детский уголок.

Поселок городского типа Усть-Омчуг является административным центром Тенькинского района в Магаданской области и находится в 271 км от столицы региона. В Тенькинском районе проживает более 3,5 тыс. человек. Он имеет большое значение для экономики Колымы, так как на его территории находится множество рудных и россыпных месторождений золота, в частности, крупнейшее на северо-востоке Наталкинское золоторудное месторождение.

Нацпроект

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. На реализацию нацпроекта в стране в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.