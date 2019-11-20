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Почти 3,6 тыс. пожилых жителей Приморья обучились компьютерной грамотности с 2014 года

Пожилых людей учат пользоваться интернетом, рассказывают об основах мобильной безопасности, работе с банковскими терминалами

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Свидетельства об окончании курсов по компьютерной грамотности получили почти 3,6 пожилых жителей Приморья за 5 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

"С 2014 года свидетельства об окончании бесплатного обучения получили почти 3,6 тыс. пожилых людей. Организация компьютерных курсов для данной категории граждан - одно из мероприятий регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.

Пожилых людей учат пользоваться интернетом, рассказывают об основах мобильной безопасности, работе с банковскими терминалами.

"Как видим, сегодня программа наших курсов включает не только азы компьютерной грамотности, но и массу полезной для каждого пожилого человека информации", - уточнили в пресс-службе.

Обучающие курсы для пожилых людей в крае проходят в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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