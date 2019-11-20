Глава ВТБ считает, что инвестиции в нацпроекты могут помочь ускорить экономический рост РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в национальные проекты могут помочь ускорить экономический рост России, рост ВВП может превысить отметку в 1,5%. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Мне кажется, что эффект от инвестиций в национальные проекты будет большой, особенно если мы сумеем привлечь большое количество частного капитала вот в эти проекты, - сказал он. - Поэтому надежды большие, что это даст все-таки существенный экономический рост, и выше полутора процентов (роста ВВП)".

Инвестициям в нацпроекты со стороны частного сектора, по мнению банкира, также будут способствовать более дешевые кредиты.

В начале ноября сообщалось, что Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП России по итогам 2019 года на 1,3%.