Проекты на 1 трлн рублей претендуют на включение в план модернизации инфраструктуры

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Аналитический центр при правительстве РФ отобрал 57 проектов на общую сумму 1,045 трлн рублей, которые потенциально могут претендовать на включение в комплексный план расширения и модернизации транспортной инфраструктуры (КПМИ). Об этом говорится в презентационных материалах центра к заседанию правительственной комиссии по транспорту.

Как отмечается в документе, на 18 ноября 2019 года в Аналитический центр поступило более 400 проектов на общую сумму 6,5 трлн рублей для ранжирования и оценки возможности их включения в КПМИ. Из них процедуру отбора и ранжирования прошло 57 проектов на общую сумму 1,045 трлн рублей, из которых 472,2 млрд рублей запрашивается из Фонда национального состояния (ФНБ). В число отобранных вошли 13 проектов по автодорожной инфраструктуре, 28 проектов аэропортового характера, шесть проектов морской инфраструктуры, 10 проектов по развитию внутренних водных путей.

Методика ранжирования проектов, утвержденная правительственной комиссией по транспорту, позволяет непредвзято оценить целесообразность включения новых проектов в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в его транспортной части. Основной критерий отбора - высокий социально- экономический эффект, приносимый реализацией проекта. При этом предпочтение отдается проектам частных инвесторов с минимальной поддержкой государства.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ) предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, ВСМ, аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Севморпути и других. Общая стоимость проектов более 6,3 трлн рублей, из которых только около 3 трлн рублей планируется выделить из федерального бюджета, а остальные средства привлечь у инвесторов.