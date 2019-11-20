Минприроды РФ создаст рабочую группу по проблеме ртутного загрязнения в Иркутской области

В составе "Усольехимпрома" работал цех ртутного электролиза, он был закрыт в 1998 году. Его обеззараживание не провели, в связи с чем на промплощадке до сих пор находится крупный очаг ртутного загрязнения.

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологи РФ создаст рабочую группу для решения вопросов ликвидации ртутного загрязнения на промплощадке обанкротившегося предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Для решения ситуации с демеркуризацией цеха ртутного производства, принадлежащего предприятию-банкроту "Усольехимпром", региону необходима поддержка федеральных властей. <…> Глава федерального Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин принял решение оперативно сформировать межведомственную рабочую группу для снятия организационных барьеров", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, этот вопрос обсуждался на встрече главы Минприроды с губернатором региона.

Власти Иркутской области планируют в 2020 году провести конкурс по выбору подрядчика и начать демеркуризацию цеха. Реализация проекта, а также вывоз отходов и рекультивация земельного участка рассчитаны на три года. В областном бюджете на 2020 год на это предусмотрено 159 млн рублей. Также власти региона попросили Минприроды России включить проект, который оценивается в 1 млрд 257 млн рублей, в нацпроект "Экология" для софинансирования из федерального бюджета.

Ситуация на промплощадке

На промплощадке "Усольехимпрома", кроме закрытого цеха ртутного электролиза, есть и другие источники загрязнения: цистерны с неизвестным содержимым, пропитанные высокотоксичными веществами корпуса, почва, подземные воды. На территории бывшего завода периодически происходят утечки ядовитых веществ. В городе Усолье-Сибирском, где находится промплощадка, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" назвала ранее "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4 трлн рублей.