Рекультивация шести свалок и полигонов под Курском потребует 3,2 млрд рублей

КУРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Рекультивация шести незаконных свалок и полигонов в Курской области по нацпроекту "Экология" потребует 3,2 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ по итогам встречи губернатора региона Романа Старовойта с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным.

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"Губернатор [Курской] области пояснил, что без софинансирования за счет средств федерального бюджета рекультивировать незаконные свалки не представляется возможным. Общая ориентировочная стоимость работ по рекультивации шести объектов составляет 3,2 млрд рублей. После проведения всех необходимых процедур субъектом РФ вопрос с включением полигонов и свалок в перечень ликвидации по нацпроекту "Экология" будет рассмотрен дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

Незаконные свалки расположены в границах городов Льгов, Щигры, Обоянь и Курчатов, два полигона твердых коммунальных отходов на территории Железногорска и Рыльского районов исчерпали проектную мощность. Заявки на включение полигонов и свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде планируется подать до конца 2019 года, в 2020 году власти региона приступят к разработке документации по рекультивации объектов.

На совещании с министром власти Курской области также обсудили проблему восстановления Курского водохранилища на реке Тускарь. Администрация региона прорабатывает вопрос с проведением работ по углублению дна, к расчистке планируется приступить с 2021 по 2025 год. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил рассмотреть возможность включения проекта по достройке водохранилища в действующие федеральные целевые программы после проведения всех проектных работ.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина и включает 11 федеральных проектов, призванных решить такие задачи, как ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение баланса вырубки и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Всего на реализацию национального проекта планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.